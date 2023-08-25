BMW X5 получил новую роскошную версию с удлиненной колесной базой (фото)

Колесная база BMW X5 Li сопоставима с флагманским кроссовером X7. Новинка предлагает больше места для задних пассажиров и богатое оснащение.

В Китае представили обновленный BMW X5 Li. Новинка отличается удлиненной колесной базой и предлагает больше места для задних пассажиров. Об этом сообщили на сайте BMW Blog.

BMW X5 Li 2024, как и глобальная версия кроссовера, получил измененные передние фары и бамперы. Также была обновлена решетка радиатора.

BMW X5 Li 2024 получил измененный дизайн Фото: BMW

Колесная база BMW X5 Li составляет 3105 мм, что на 130 мм больше, чем у стандартного кроссовера. Его длина почти соответствует флагманской модели X7.

Помимо этого китайские покупатели впервые могут заказать модель с матовым цветом кузова. Такая опция доступна за дополнительную плату.

BMW X5 xDrive30Li и xDrive40Li в стандартной комплектации получают пакет M Sport. Также доступен дополнительный пакет M Sport Package Luxury с хромированными вставками с жемчужным эффектом на кузове.

В интерьере установлены 14,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. В базовой комплектации предусмотрены отсек для смартфона с беспроводной зарядкой и аудиосистему Harman Kardon.

Внутри появилось больше места для задних пассажиров Фото: BMW

BMW X5 Li доступен с 2,0- и 3,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 258 и 380 л.с. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 7,2 и 5,5 секунды соответственно.

Старт продаж нового BMW X5 Li 2024 состоится в сентябре. Кроссовер будет производиться на заводе BMW Brilliance в Шэньяне.

Ранее Фокус рассказал, что линейку BMW 5 Series 2024 пополнила удлиненная L-версия.