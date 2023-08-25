Суперкар Audi R8 сравнили с седаном BMW M5 в заезде по прямой (видео)

Audi R8 и BMW M5 оказались очень быстрыми на прямой. Оба автомобиля имеют мощность более 600 сил и полный привод, но победитель в этой гонке только один.

Блогеры устроили драг-рейсинг между суперкаром Audi R8 и заряженным седаном BMW M5. Оба авто оказались достойными соперниками друг для друга. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Несмотря на то, что Audi R8 и BMW M5 входят в совершенно разные сегменты, эти модели обладают похожей динамикой разгона. Именно поэтому блогеры решили узнать, какой из этих автомобилей быстрее на прямой.

Audi R8 V10 Performance Spyder оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 620 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Вес суперкара составляет 1695 кг.

Под капотом BMW M5 Competition размещен 4,4-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Заряженный седан весит 1865 кг.

В первом заезде с места Audi R8 V10 Performance Spyder сразу же вырвался вперед. BMW M5 Competition не удалось догнать своего соперника.

Во втором заезде с места ситуация оказалась прямо противоположной. BMW M5 Competition занял первое место, а Audi R8 V10 Performance Spyder приехал к финишу вторым.

В третьем заезде с места снова победил BMW M5 Competition. Тем не менее Audi R8 V10 Performance Spyder удалось одержать победу в четвертом заезде.

В заезде с ходу BMW M5 Competition смог закрепить статус победителя. Тем не менее Audi R8 V10 Performance Spyder отстал всего примерно на секунду.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между MG 4 XPower, Lamborghini Gallardo и Nissan GT-R.