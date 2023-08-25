Шесть колес и 500 сил: Great Wall выпустит впечатляющий пикап (фото)

Шестиколесный Great Wall Shanhai Poer 6×6 достигает почти 6 метров в длину и отличается брутальным дизайном. Пикап получит 500-сильную гибридную установку.

В линейке Great Wall в 2024 году появится брутальный шестиколесный Shanhai Poer 6×6. Пока огромный пикап проходит тесты, но его шпионские изображения опубликовали на сайте Autohome.

Новый Great Wall Shanhai Poer 6×6 станет флагманом китайского бренда. Шестиколесное авто является серийной версией концепт-кара Cyber Pickup, презентованного весной на автошоу в Шанхае.

Авто достигает 5,96 м в длину Фото: autohome.com.cn

От своего прототипа пикап Great Wall несколько отличается по дизайну. У него более сдержанная решетка радиатора, неокрашенные пластиковые расширители арок и мощные дуги в кузове.

Задний борт кузова выполнен распашным. Также обращают на себя внимание большой клиренс, лебедка, 33-дюймовые шины и воздухозаборник на капоте.

Задний борт кузова выполнен распашным Фото: autohome.com.cn

Известно, что шестиколесный пикап будет на 52 см длиннее стандартного Great Wall Shanhai Poer – 5,96 м в длину. Полная масса авто составляет 3500 кг.

Китайский пикап Great Wall Shanhai Poer 6×6 оснастят гибридной силовой установкой с 3,0-литровой 360-сильной турбошестеркой и электромотором. Суммарная отдача составит около 500 л. с.

Китайский пикап оснастят 500-сильной гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Автомобиль оснастят 9-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей и 5 блокируемым дифференциалом. Кроме того, усилят подвеску пикапа и установят внедорожные амортизаторы K-Man.

Цена Great Wall Shanhai Poer 6×6 не называется, но наверняка он будет в разы дешевле шестиколесного "Гелендвагена", который стоит около миллиона долларов.

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