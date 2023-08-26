В Украине обнаружен очень редкий автомобиль уже несуществующей британской марки (фото)

Humber Hawk — редкий британский седан среднего класса, выпускавшийся с 1945 по 1949 годы. Автомобиль недавно прошел реставрацию.

В Ивано-Франковске выставлен на продажу Humber Hawk 1947 года. Винтажный британский седан является большим раритетом не только в Украине, но и в Европе. Информация об авто появилась на Auto.ria.

О марке Humber мало кто знает в наши дни, а ведь это одни из пионеров автомобилестроения. Компания основана в Великобритании в 1887 году, а с 1896 года начала выпускать автомобили. В 1967 году бренд прекратил свое существование, а его предприятия выкупил Chrysler.

Марка Humber не существует с 1947 года Фото: auto.ria.com

Седан среднего класса Humber Hawk выпускали с 1945 по 1949 годы. Он являлся слегка удлиненной и доработанной версией довоенной модели Hillman 14.

4,5-метровый седан отличается сдержанным классическим дизайном с длинным капотом и изогнутыми крыльями. Изначально автомобиль оснащался 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 56 л. с., но конкретно в этом авто двигатель неродной. Под капотом установлен 2,4-литровый мотор, который, скорее всего, позаимствовали у "Волги".

Автомобиль прошел реставрацию Фото: auto.ria.com

В то же время кузов Humber Hawk недавно отреставрировали. Салон автомобиля отделан велюром. По утверждению владельца, такой седан – единственный в Европе в таком состоянии. Его оценили в 9999 долларов.

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