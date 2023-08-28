Mini Cooper превратили во внедорожник с огромными колесами (видео)

Блогеры соединили вместе узлы от Mini Cooper и Jeep Wrangler. В итоге им удалось создать эффектный автомобиль, которому нет равных на бездорожье.

Блогеры превратили Mini Cooper в необычный монстр-трак. Хэтчбек получил огромные колеса и новую подвеску для бездорожья. Видео опубликовали на YouTube-канале Grind Hard Plumbing Co.

Mini Cooper является компактным городским автомобилем. Тем не менее блогеры разглядели в нем отличную основу для внедорожника с огромными колесами.

Автомобиль был куплен в начале 2023 и с тех пор началась работа над проектом. Кузов хэтчбека установили на раму Jeep Wrangler.

На авто установили новые колеса с 46-дюймовыми шинами. Ходовая часть была полностью изменена.

Колеса авто обуты в 46-дюймовые шины Фото: Скриншот

Во время первых испытаний выяснилось, что вся трансмиссия и подвеска нуждаются в доработке. В итоге были изготовлены новые элементы подвески и карданный вал.

Также блогерам предстояло изготовить топливную систему, систему охлаждения и радиатор. Практически все узлы авто подверглись доработкам.

В итоге умельцы смогли создать эффектный монстр-трак. Он отлично ездит по бездорожью и выглядит необычно.

Несмотря на всю проделанную работу, блогеры не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют доработать автомобиль, чтобы сделать его еще лучшим.

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