Брутальная маршрутка: американцы представили необычный 10-местный внедорожник (фото)

MegaRexx SVN Custom отличается брутальным дизайном и вместительным интерьером. Стоимость внедорожника составляет 195 000 долларов.

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Тюнинг-ателье MegaRexx представило необычный внедорожник на базе Ford F-250 Super Duty Crew Cab. SVN Custom получил брутальный дизайн и 10 посадочных мест. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

MegaRexx SVN Custom построен на базе пикапа Ford F-250 Super Duty Crew Cab с длинной колесной базой XLT 4x4. Автомобиль получил двойной кузов, а вместо погрузочной платформы установлены еще два ряда сидений.

Тюнеры изменили кузов пикапа Фото: MegaRexx

На MegaRexx SVN Custom установлены 20-дюймовые колесные диски. Они обуты во внедорожные шины Michelin.

В интерьере есть 10 посадочных мест. На третьем ряду установлены ковшеобразные сиденья, а на четвертом — складные сиденья с электроприводом.

В интерьере предусмотрены четыря ряда сидений Фото: MegaRexx

В список оснащения входят 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и подсветка интерьера. Также предусмотрены современные системы безопасности, такие как система контроля слепых зон с предупреждением о перекрестном движении, парктроник и камера заднего вида.

MegaRexx SVN Custom оснащен 6,7-литровым турбодизелем V8 мощностью 475 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой переключения передач.

Внедорожник способен буксировать прицеп весом до 9 тонн. В этом ему помогает система полного привода.

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Стоимость необычного внедорожника составляет 195 000 долларов. Также владельцы Ford F-250 Super Duty Crew Cab могут отправить свой пикап в ателье.

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