Брутальна маршрутка: американці представили незвичайний 10-місний позашляховик (фото)

MegaRexx SVN Custom вирізняється брутальним дизайном і містким інтер'єром. Вартість позашляховика становить 195 000 доларів.

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Тюнінг-ательє MegaRexx представило незвичайний позашляховик на базі Ford F-250 Super Duty Crew Cab. SVN Custom отримав брутальний дизайн і 10 посадкових місць. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

MegaRexx SVN Custom побудований на базі пікапа Ford F-250 Super Duty Crew Cab з подовженою колісною базою XLT 4x4. Автомобіль отримав подвійний кузов, а замість вантажної платформи встановлено ще два ряди сидінь.

Тюнери змінили кузов пікапа Фото: MegaRexx

На MegaRexx SVN Custom встановлено 20-дюймові колісні диски. Вони взуті в позашляхові шини Michelin.

В інтер'єрі є 10 посадкових місць. На третьому ряду встановлено ківшеподібні сидіння, а на четвертому — складні сидіння з електроприводом.

В інтер'єрі передбачено чотири ряди сидінь Фото: MegaRexx

До списку оснащення входять 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та підсвічування інтер'єру. Також передбачені сучасні системи безпеки, такі як система контролю сліпих зон із попередженням про перехресний рух, парктронік і камера заднього огляду.

MegaRexx SVN Custom оснащений 6,7-літровим турбодизелем V8 потужністю 475 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Позашляховик здатний буксирувати причіп вагою до 9 тонн. У цьому йому допомагає система повного приводу.

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Вартість незвичайного позашляховика становить 195 000 доларів. Також власники Ford F-250 Super Duty Crew Cab можуть відправити свій пікап в ательє.

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