Брутальна маршрутка: американці представили незвичайний 10-місний позашляховик (фото)
MegaRexx SVN Custom вирізняється брутальним дизайном і містким інтер'єром. Вартість позашляховика становить 195 000 доларів.
Тюнінг-ательє MegaRexx представило незвичайний позашляховик на базі Ford F-250 Super Duty Crew Cab. SVN Custom отримав брутальний дизайн і 10 посадкових місць. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
MegaRexx SVN Custom побудований на базі пікапа Ford F-250 Super Duty Crew Cab з подовженою колісною базою XLT 4x4. Автомобіль отримав подвійний кузов, а замість вантажної платформи встановлено ще два ряди сидінь.
На MegaRexx SVN Custom встановлено 20-дюймові колісні диски. Вони взуті в позашляхові шини Michelin.
В інтер'єрі є 10 посадкових місць. На третьому ряду встановлено ківшеподібні сидіння, а на четвертому — складні сидіння з електроприводом.
До списку оснащення входять 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та підсвічування інтер'єру. Також передбачені сучасні системи безпеки, такі як система контролю сліпих зон із попередженням про перехресний рух, парктронік і камера заднього огляду.
MegaRexx SVN Custom оснащений 6,7-літровим турбодизелем V8 потужністю 475 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.
Позашляховик здатний буксирувати причіп вагою до 9 тонн. У цьому йому допомагає система повного приводу.Важливо
Вартість незвичайного позашляховика становить 195 000 доларів. Також власники Ford F-250 Super Duty Crew Cab можуть відправити свій пікап в ательє.
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