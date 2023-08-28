Названы самые надежные семейные автомобили в возрасте до 12 лет (фото)
Эксперты рассказали о самых надежных семейных автомобилях с пробегом в возрасте от 4 до 12 лет. Они выделили главные недостатки каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали самые надежные подержанные семейные автомобили. Они выделили только модели в возрасте от 4 до 12 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На вторичном рынке можно найти множество семейных автомобилей. Далеко не все из них являются надежными. Поэтому эксперты назвали модели, которые редко доставляют проблемы своим владельцам.
В рейтинг вошли 20 семейных автомобилей. Эти модели обладают самым высоким рейтингом надежности.
ТОП-20 самых надежных семейных автомобилей в возрасте до 12 лет:
20. Vauxhall/Opel Astra (бензин)
Рейтинг надежности: 86,5%
Годы выпуска: 2015 — 2021
Opel Astra с бензиновым двигателем оказался довольно надежным автомобилем. Тем не менее у 29% владельцев таких авто возникали поломки, в основном связанные с коробкой передач и информационно-развлекательной системой.
18. Kia Ceed (дизель)
Рейтинг надежности: 86,7%
Годы выпуска: 2012 — 2018
Дизельная Kia Ceed оказалась надежнее бензиновой версии модели. Только у 27% автомобилей были обнаружены неисправности, связанные с тормозами и электроникой.
18. Nissan Pulsar
Рейтинг надежности: 86,7%
Годы выпуска: 2014 — 2018
Nissan Pulsar оказался надежнее своих основных конкурентов — Opel Astra и Volkswagen Golf. Тем не менее у модели есть слабые места — электроника и топливная система.
17. Mercedes-Benz A-Class (бензин)
Рейтинг надежности: 86,9%
Годы выпуска: 2005 — 2012
Mercedes-Benz A-Class второго поколения оказался надежнее своих преемников. Несмотря на это у 44% владельцев модели случались поломки, связанные с выхлопной системой и коробкой передач.
16. BMW 1 Series
Рейтинг надежности: 87,0%
Годы выпуска: 2011 — 2019
BMW 1 Series второго поколения оказался довольно надежным хэтчбеком. Главными недостатками модели являются кондиционер, двигатель и электроника.
15. Skoda Octavia (бензин)
Рейтинг надежности: 87,3%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Skoda Octavia редко выходит из строя. Только у 19% владельцев этого авто случались поломки во время эксплуатации.
14. Honda Accord
Рейтинг надежности: 87,4%
Годы выпуска: 2008 — 2015
Около 29% владельцев Honda Accord сообщили о поломках их авто. Тем не менее многие из них удалось устранить менее чем за неделю.
13. Skoda Yeti (дизель)
Рейтинг надежности: 88,0%
Годы выпуска: 2009 — 2017
Skoda Yeti стал первым кроссовером чешского бренда. Чаще всего у авто выходят из строя двигатель, выхлопная система и электроника.
12. Seat Leon (бензин)
Рейтинг надежности: 88,1%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Seat Leon разделяет платформу с Volkswagen Golf, но является более надежным. Только 21% владельцев модели сообщили о поломках.
11. Mazda 3 (бензин)
Рейтинг надежности: 88,2%
Годы выпуска: 2009 — 2013
Mazda 3 страдает от проблем с аккумулятором и кузовом. Несмотря на это большинство поломок удавалось устранять менее чем за день.
10. Honda Civic
Рейтинг надежности: 88,3%
Годы выпуска: 2006 — 2012
Honda Civic редко сталкивается с поломками. Тем не менее у 25% автомобилей были обнаружены неисправности, которые охватывали широкий спектр узлов авто.
9. Ford Focus (дизель)
Рейтинг надежности: 90,0%
Годы выпуска: 2004 — 2011
Ford Focus второго поколения смог пройти проверку временем. Дизельная версия модели отличается высоким уровнем надежности.
8. Alfa Romeo Giulietta
Рейтинг надежности: 92,0%
Годы выпуска: 2010 — 2020
Alfa Romeo Giulietta является одной из самых надежных моделей итальянского бренда. Только 15% владельцев хэтчбека сообщили о поломках.
7. Skoda Yeti (бензин)
Рейтинг надежности: 92,1%
Годы выпуска: 2009 — 2017
Бензиновая Skoda Yeti надежнее дизельной версии модели. Тем не менее эти автомобили имеют похожие проблемы.
6. Toyota Auris (бензин)
Рейтинг надежности: 92,3%
Годы выпуска: 2007 — 2013
Toyota имеет хорошую репутацию в области надежности своих авто. Хэтчбек Auris не стал исключением.
5. Seat Leon (дизель)
Рейтинг надежности: 93,5%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Дизельный Seat Leon превосходит бензиновую версию модели по надежности. Около 24% владельцев сообщили о поломках, но их удавалось устранить в кратчайшие сроки.
4. Honda Civic (дизель)
Рейтинг надежности: 93,6%
Годы выпуска: 2012 — 2017
Honda Civic девятого поколения оказался надежнее своего предшественника. Только у 14% автомобилей возникали поломки за последние два года эксплуатации.
3. Hyundai i30
Рейтинг надежности: 94,9%
Годы выпуска: 2012 — 2017
Второе поколение Hyundai i30 надежнее своих конкурентов. Слабыми местами модели являются кузов и тормоза.
2. Honda Civic (бензин)
Рейтинг надежности: 96,2%
Годы выпуска: 2012 — 2017
Бензиновый Honda Civic реже сталкивается с поломками, чем дизельная версия модели. Чаще всего выходят из строя кузов, тормоза и коробка передач.
1. Mazda 3 (бензин)
Рейтинг надежности: 99,3%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Только 3,6% владельцев бензиновых Mazda 3 сталкивались с поломками во время эксплуатации. Все проблемы удавалось решить быстро и дешево.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.