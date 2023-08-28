Ржавые раритеты: в США обнаружили огромное кладбище ретро-авто (видео)

В заброшенной коллекции собраны старинные американские автомобили 60-70-х годов. Среди них есть настоящие раритеты стоимостью свыше 100 000 долларов.

В США обнаружена огромная свалка со старинными автомобилями. Десятки винтажных машин годами ржавеют под открытым небом. Видео с кладбища авто опубликовали на Youtube-канале Auto Archaeology.

Dodge Super Bee Фото: скриншот / YouTube

Судя по состоянию автомобилей, они заброшены уже не один десяток лет. Большинство из них проржавели и восстановить их довольно сложно.

На свалке преобладают спортивные модели концерна Chrysler 60-70-х годов. Самый редкий и ценный из них – Dodge Challenger R/T Six Pack 1971 года: таких купе с 390-сильным 7,2-литровым V8 выпустили всего 250 и они сейчас стоят свыше 100 000 долларов.

Dodge Challenger R/T Six Pack Фото: скриншот / YouTube

Идентифицировано еще несколько раритетных моделей с таким же 7,2-литровым двигателем. Среди них – Dodge Super Bee 1969 года и Plymouth Road Runner 1970 года в очень редком розовом цвете.

Все автомобили на свалке требуют реставрации Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, на кладбище ржавеет раритетный кабриолет Plymouth Barracuda 1970 года – таких авто произвели 1387. Ценится коллекционерами и Dodge Charger R/T 1969 года.

Несколько моделей не являются продукцией Chrysler. К таким относятся хэтчбек AMC Gremlin 70-х и купе Mitsubishi Colt Starion 1983 года.

Ранее Фокус рассказывал про заброшенную коллекцию старинных авто общей стоимостью 500 000 долларов.

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