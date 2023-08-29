Fiat представил практичный дом на колесах с кухней и душем (фото)

Fiat Ducato CaraLife 630 LQ имеет все необходимое для жизни вдали от цивилизации. Начальная цена автодома составляет 65 000 долларов.

На выставке Caravan Salon представили дом на колесах CaraLife 630 LQ на базе Fiat Ducato. Внутри есть кухня, гостиная и душ. Об этом рассказали на сайте New Atlas.

Дом на колесах создала немецкая компания Weinsberg. У него нет подъемной крыши как у конкурентов, но в интерьере есть все необходимое для жизни вдали от цивилизации.

Внутри можно найти уютную кухню, которая расположена в передней части авто. Там установлены раковина, плита с двумя конфорками, холодильник и столешница.

В обеденной зоне разместили складной душ Фото: Weinsberg

Рядом с кухней находится гостиная. В ней есть раскладной стол, который можно сложить, чтобы освободить место для душа.

В обеденной зоне есть унитаз. Его можно быстро сложить, чтобы достать сиденье.

В задней части дома на колесах расположена большая кровать. Она установлена поперечно и рассчитана на двоих.

Внутри есть большая кровать Фото: Weinsberg

Начальная стоимость CaraLife 630 LQ составляет 65 000 долларов. Первые поставки клиентам начнутся уже осенью этого года.

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