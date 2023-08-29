Культовый Ford Mustang 60-х вернут в производство в честь юбилея (фото)

Серия из 60 авто будет изготовлена с использованием совершенно новых компонентов. На выбор будет доступно множество двигателей мощностью от 450 до 1000 л.с.

Американская компания Brand New Muscle Car выпустит 60 рестомодов Ford Mustang первого поколения. Спорткар сохранит узнаваемый дизайн, но получит современные детали. Об этом рассказали на сайте Driving.

Серия из 60 автомобилей будет производиться с использованием совершенно новых компонентов. Их выпуск будет посвящен 60-летнему юбилею Ford Mustang.

Рестомод почти полностью повторит внешний вид оригинального авто

Клиенты самостоятельно могут выбрать модельный год, в стиле которого будет построен их Ford Mustang. Также нужно выбрать кузов: купе, кабриолет или фастбэк.

Клиенты смогут выбрать один из трех доступных типов кузова

Brand New Muscle Car могут покрасить автомобиль в любой цвет. Помимо этого есть возможность выбрать почти любые колесные диски размером от 17 до 20 дюймов.

Предусмотрен и большой выбор двигателей на выбор мощностью от 450 до 1000 л.с. Также клиенты могут заказать спорткар с электрической силовой установкой.

Все автомобили будут построены на новом шасси с современной подвеской и электроникой. Интерьер будет выполнен в классическом стиле, но с новыми технологиями.

Первый спорткар будет представлен на выставке SEMA 2024 в ноябре. Его выставят на аукцион в январе 2024 года.

Позже начнется сборка остальных 59 экземпляров. Стоимость каждого авто составит от 300 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в США возобновили выпуск знаменитого Meyers Manx.