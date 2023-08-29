Интерьеры новых Skoda Superb и Kodiaq 2024 показали до презентации (фото)

Новые Skoda Superb и Kodiaq 2024 года представят уже осенью этого года. Новинки получат более роскошные и современные интерьеры.

Skoda показал, как будут выглядеть интерьеры новых Superb и Kodiaq 2024 модельного года. Новинки станут роскошнее и технологичнее внутри. Снимки опубликовали на сайте бренда.

Премьера Skoda Superb и Kodiaq следующих поколений запланирована на осень 2023 года. Тем не мене бренд решил заранее продемонстрировать их интерьеры.

Новые Skoda Superb и Kodiaq получат увеличенный 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрена 10-дюймовая цифровая панель приборов.

Интерьер Skoda Superb 2024 Фото: Skoda Интерьер Skoda Kodiaq 2024 Фото: Skoda

Под экранами находятся три физических переключателя. В них встроены компактные 1,25-дюймовые дисплеи, которые могут отображать данные о громкости музыки или температуре климат-контроля.

В интерьере появятся новые переключатели Фото: Skoda

Помимо этого новые Skoda Superb и Kodiaq получат измененный двухспицевый руль. Селектор передач теперь находится на рулевой колонке. Благодаря этому между передними сиденьями появилось больше места для хранения вещей.

В список оснащения войдут контурная подсветка интерьера, порты USB Type-C для зарядки гаджетов и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. В боковых дверях осталось специальное место для хранения зонтика.

Напомним, что Skoda Superb и Kodiaq 2024 сохранят платформу MQB. Автомобиль оснастят бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровым турбодизелем мощностью от 150 до 265 л.с.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda начала разработку нового поколения Octavia.