Культовый спорткар Subaru ушел с молотка по цене двух суперкаров Lamborghini (фото)

Subaru Impreza 22B STi прославилась благодаря чемпионату мира по ралли. Спорткар способен разгоняться до сотни за 4,6 секунды и развивать скорость 252 км/ч.

На аукционе Iconic Auctioneers продали прототип Subaru Impreza 22B STi 1998 года выпуска. За спорткар выручили $607 350 — как за два суперкара Lamborghini Huracan Technica. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Эта Subaru Impreza 22B STi ранее принадлежала легенде чемпионата мира по ралли Колину Макрею. Авто является одним из трех прототипов модели.

Всего Subaru выпустили 400 единиц Impreza 22B STi для Японии, а также еще 21 авто для других стран. Помимо этого были созданы три предсерийных экземпляра.

Subaru Impreza 22B STi обладает отличным состоянием Фото: Iconic Auctioneers

Subaru позволила Колину Макрею выкупить этот прототип Impreza 22B STi. Два остальных экземпляра достались Ники Гристу и Дэвиду Лэпворту из ProDrive.

Subaru Impreza 22B STi является трехкратным победителем мирового чемпионата по ралли WRC. Команда Subaru WRC занимала первое место в сезонах с 1995 по 1997 годы.

Спорткар обладает отличным состоянием. Его пробег составляет всего 11 802 километра.

Под капотом расположен 2,2-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 280 л.с. и 359 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой "механикой" Фото: Iconic Auctioneers

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 252 км/ч.

Спорткар поставляется с модернизированной выхлопной системой, но в комплекте доступны и оригинальные запчасти. Также покупатель получил оригинальные шины и полную историю обслуживания авто.

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