На продажу выставили прототип знаменитого спорткара Subaru (фото)

Subaru Impreza 22B STI проехал всего 79 км за 26 лет и отлично сохранился. Спорткар оснащен 280-сильным двигателем и может разгоняться до сотни за 5,3 секунды.

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На аукцион Bonhams выставили прототип культового спорткара Subaru Impreza 22B STI. Именно это авто было представлено на Токийском автосалоне 1997 года. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар Subaru Impreza 22B STI прославился благодаря участию в гонках ралли. Всего было создано 400 экземпляров дорожной версии этой модели.

На продажу выставили спорткар с номером шасси 061819. Автомобиль несколько раз менял владельцев, но ему удалось отлично сохраниться.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: bonhams.com

Пробег прототипа Subaru Impreza 22B STI составляет всего 79 км. Спорткар так и не зарегистрировали для использования на дорогах общего пользования.

Интерьер спорткара в отличном состоянии Фото: bonhams.com

В аукционном доме ожидают, что редкий автомобиль уйдет с молотка по цене от 450 до 550 тысяч долларов. Торги за лот пройдут 18 августа.

Subaru Impreza 22B STI оснащен 2,2-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 280 л.с. и 363 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 248 км/ч.

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