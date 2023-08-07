На продаж виставили прототип знаменитого спорткара Subaru (фото)

Subaru Impreza 22B STI проїхав лише 79 км за 26 років і чудово зберігся. Спорткар оснащений 280-сильним двигуном і може розганятися до сотні за 5,3 секунди.

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На аукціон Bonhams виставили прототип культового спорткара Subaru Impreza 22B STI. Саме це авто було представлено на Токійському автосалоні 1997 року. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Спорткар Subaru Impreza 22B STI прославився завдяки участі в перегонах ралі. Загалом було створено 400 екземплярів дорожньої версії цієї моделі.

На продаж виставили спорткар із номером шасі 061819. Автомобіль кілька разів змінював власників, але йому вдалося чудово зберегтися.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: bonhams.com

Пробіг прототипу Subaru Impreza 22B STI становить лише 79 км. Спорткар так і не зареєстрували для використання на дорогах загального користування.

Інтер'єр спорткара у відмінному стані Фото: bonhams.com

В аукціонному домі очікують, що рідкісний автомобіль піде з молотка за ціною від 450 до 550 тисяч доларів. Торги за лот відбудуться 18 серпня.

Subaru Impreza 22B STI оснащений 2,2-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 280 к.с. і 363 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,3 секунди. Максимальна швидкість спорткара становить 248 км/год.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон RM Sotheby's виставили купе Ferrari Dino 246 GT 1972 року.