Долгожданное возвращение: Honda возродит знаменитый спорткар (фото)

В Honda подали заявку на товарный знак Prelude. Это может быть намеком на возвращение спорткара в модельный ряд японского бренда.

Honda планирует возродить знаменитый спорткар Prelude. Модель может вернуться как спортивный электромобиль. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Honda подали заявку на товарный знак Prelude. Это спорткар, который выпускался с 1978 по 2001 год.

Honda Prelude выпускался до 2001 года Фото: Wikipedia

В планы японского бренда входит создание новой линейки электромобилей. В нее войдут различные модели, включая кроссоверы, седан и купе.

По слухам, к 75-летию бренда будет представлено несколько совершенно новых моделей. Несмотря на это появление преемника Prelude все еще не подтверждено.

В Honda объявили о планах выпустить 30 электромобилей по всему миру к 2030 году. Поэтому судьба автомобилей с ДВС находится под вопросом.

Вероятнее всего, что новый Prelude может вернуться как электромобиль на платформе e:N. В Honda уже подтвердили, что электрический заряженный спорткар Type R является вопросом времени.

Если эта информация правдива, то дебют нового Honda Prelude состоится не раньше 2024 года. Более вероятной датой старта продаж является 2025 год.

Ранее Фокус рассказал, что Honda представит более 20 новых электромобилей до 2027 года.