Самый большой кроссовер Peugeot впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Peugeot 5008 сильно изменится внешне и станет технологичнее. Кроссовер впервые предложат с электрической силовой установкой.

Peugeot 5008 третьего поколения заметили на дорогах во время тестов. Кроссовер сильно преобразится внешне и впервые получит полностью электрическую версию. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Текущее поколение Peugeot 5008 было представлено в 2016 году. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридной силовой установкой.

На шпионских фото можно заметить, что новый Peugeot 5008 сохранит привычный силуэт. Тем не менее спереди появится новая оптика и широкая решетка радиатора.

Спереди появится массивная решетка радиатора Фото: Motor1.com

Сзади расположены узкие фонари, которые объединены в один блок. Также на кузове появятся пластиковые элементы.

Сзади появятся узкие фонари Фото: сarbizzyauto.com

Ожидается, что колесная база нового Peugeot 5008 составит более 2900 мм. Благодаря этому кроссовер станет просторнее внутри.

Интерьер новинки будет рассчитан на семь посадочных мест. Кроссовер также получит новую мультимедийную систему и расширенный список оснащения.

Peugeot 5008 третьего поколения сохранит бензиновые и дизельные двигатели. Помимо этого появится и электрическая модификация с запасом хода свыше 400 км.

Презентация нового Peugeot 5008 состоится уже в 2024 году. Модель поступит в продажу в Европе в этом же году.

Ранее Фокус писал, что Peugeot представили новые гибридные модификации кроссоверов 3008 и 5008.