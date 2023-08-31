Теперь только универсал: представлен новый Volkswagen Passat 2024 (фото)

Volkswagen Passat B9 доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Новое поколение модели стало крупнее и технологичнее.

Volkswagen представил новый Passat девятого поколения. Модель теперь доступна исключительно в кузове универсал. Об этом рассказали на сайте бренда.

Новый Volkswagen Passat B9 теперь больше недоступен в США. Тем не менее автомобиль можно купить в европейских странах.

Универсал основан на платформе MQB Evo, которую также получат новые Tiguan и Golf. Благодаря этому модель стала заметно больше.

Габариты Volkswagen Passat B9:

длина — 4917 мм;

ширина — 1852 мм;

высота — 1506 мм;

колесная база — 2841 мм.

Дизайн нового Volkswagen Passat сильно преобразился. Спереди теперь расположен большой воздухозаборник, а между фарами находится светодиодная полоса.

Спереди появилась светодиодная полоса Фото: Volkswagen

Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок и имеют стильное оформление.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Volkswagen

На выбор предложат несколько комплектаций универсала, среди которых Business, Elegance и R-Line. Можно выбрать колесные диски размером до 19 дюймов.

В интерьере появился новый информационно-развлекательный дисплей размером 12,9 или 15 дюймов (в зависимости от версии) и 10,25-дюймовая панель приборов.

Внутри установлены два больших дисплея Фото: Volkswagen

Селектор коробки передач перемещен на рулевую колонку. Благодаря этому в салоне появилось много места для хранения вещей.

Объем багажника составляет 690 литров. Если сложить задний ряд сидений, то объем увеличится до 1920 литров.

Новый Volkswagen Passat получил увеличенный багажник Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat B9 оснащается несолькими силовыми установками на выбор. Впервые в истории модель можно заказать с "мягким" гибридом с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 148 л.с.

Также доступен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 201 или 261 л.с. Топовая версия сочетается с системой полного привода 4Motion.

Помимо этого можно выбрать 2,0-литровый турбодизель мощностью 121, 148 или 190 л.с. Все двигатели работают в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Клиентам предложат и Plug-In гибриды мощностью от 201 до 268 л.с. Они могут проехать до 100 км на электротяге. Суммарный запас хода составляет около 1000 км.

Новый Volkswagen Passat B9 поступит в продажу в первом квартале 2024 года. Стоимость универсала станет известна позже.

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