Испанский брат Volkswagen Tiguan: новый кроссовер от Seat рассекретили до премьеры (фото)

Cupra Formentor 2024 будет предложен с большим количеством силовых установок на выбор. Кроссовер станет еще современее и технологичнее.

Обновленный Cupra Formentor 2024 года заметили во время тестов на дорогах почти без камуфляжа. Кроссовер преобразится внешне и получит расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Обновленный Cupra Formentor получит новые фары с треугольными ходовыми огнями. Между ними находится компактная решетка радиатора.

Спереди появятся новые фары Фото: carscoops.com

Сзади установлены измененные фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.

Задние фонари объединены в один блок Фото: carscoops.com

Ожидается, что внутри также произойдет несколько изменений. Среди них увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и измененная панель приборов.

Нынешний Cupra Formentor предлагается с несколькими силовыми установками на выбор. Среди них бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки мощностью от 150 до 204 л.с.

По слухам, обновленный кроссовер представят уже до конца 2023 года. Начальная стоимость новинки составит примерно 26 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты проверили управляемость гибридного универсала Cupra Leon Sportstourer в лосином тесте.