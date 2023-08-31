Volkswagen представил последний заряженный Golf с "механикой" (фото)

Volkswagen Golf GTI "380" доступен в нескольких комплектациях. Хэтчбек оснащен 245-сильным двигателем и может развивать скорость до 250 км/ч.

Volkswagen презентовал последний Golf GTI с механической КПП. Специальная серия "380" имеет множество отличий от стандартного хэтчбека. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Volkswagen Golf GTI "380" предложен в эксклюзивном цвете кузова Graphite Gray Metallic. Также доступны и другие шесть вариантов окраски.

Volkswagen Golf GTI "380" будет доступен в семи цветах Фото: Volkswagen

В базовую комплектацию входят адаптивная система демпфирования DCC. Также предусмотрены 19-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета.

Для Volkswagen Golf GTI "380" доступны крыша и корпуса зеркал заднего вида черного цвета. Их дополняют красные внешние акценты GTI.

В интерьере разместили классические тканевые сиденья Scalepaper Plaid. В комплектации Autobahn они выполнены из кожи Vienna.

Внутри установлены сиденья в классическом стиле Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI "380" оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​​​механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Старт продаж новинки запланирован на осень 2023 года. Начальная стоимость Volkswagen Golf GTI "380" S составит 32 485 долларов. За топовый GTI "380" Autobahn придется заплатить от 40 625 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве сфотографировали редкий и необычный Volkswagen Polo 2013 года в версии R WRC Street.