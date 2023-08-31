Стильный дизайн и более 1000 сил: BYD готовит роскошного конкурента Tesla Model S (фото)

Новый электрический седан YangWang предложит богатое оснащение и передовые технологии. Электромобиль оснастят 1180-сильной силовой установкой.

В интернете рассекретили патентные изображения нового электрического седана YangWang от BYD. Новинка получит стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Седан YangWang составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Главными особенностями электромобиля станут футуристичный экстерьер и роскошный интерьер.

Спереди установлены необычные фары в стиле суперкара U9. В бампере расположен воздухозаборник.

Сзади находятся узкие фонари и активный спойлер. Он автоматически поднимается на высокой скорости для генерации дополнительной прижимной силы.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Weibo

Также седан получит выдвижные дверные ручки. В YangWang решили установить традиционные боковые зеркала заднего вида.

Электромобиль получил выдвижные дверные ручки Фото: Weibo

В интерьере находятся три больших дисплея. В список оснащения войдут передовые системы безопасности и система автономного вождения.

По слухам, седан YangWang оснастят четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1180 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд. Максимальный запас хода на одном заряде составит около 700 км.

Новинка дебютирует уже в этом году. Ожидается, что начальная цена седана составит 800 000 юаней (110 000 долларов).

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