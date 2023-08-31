В интернете показали уникальный гоночный "Запорожец" для ралли (фото)

Этот ЗАЗ-968М был построен в единственном экземпляре автогонщиком Александром Лосем. Автомобиль оказался очень быстрым на гравийном покрытии.

В интернете показали, как выглядел необычный гоночный ЗАЗ-968М. Автомобиль был построен для ралли и имеет множество отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте Hyser.

В 1983 году в чемпионате СССР по ралли участвовал уникальный ЗАЗ-968М. Снаружи автомобиль отличался новым кузовным обвесом и дополнительной светотехникой. Внутри было еще больше изменений.

Этот автомобиль доработал инженер и трехкратный чемпион СССР по автоспорту Александр Лось. Изначально он планировал выступать в чемпионате по ралли на одной из моделей АвтоВАЗа, но он попал на ней в аварию на первом этапе в Прибалтике.

Александр сильно модифицировал стандартный ЗАЗ-968М. Были установлены новые шины, рессорная подвеска и заменены многие кузовные детали. Помимо этого гонщик избавился от задних сидений и внутренней отделки салона.

Инженер сделал "Запорожец" легче и прочнее Фото: Фото из открытых источников

Все доработки позволили снизить вес авто с 800 до 540 кг. Тем не менее внутри есть каркас безопасности.

Инженер так и не раскрыл всех подробностей о доработках своего ЗАЗ-968М, но он поделился одним важным секретом. Дело в том, что многие детали, в том числе капот, тормозные колодки и ручка переключения передач были изготовлены из титана. Он покупал эти детали на предприятии в Запорожье.

Многие более мощные соперники уникального ЗАЗ-968М не могли справиться с этим автомобилем. "Запорожец" отлично выступил в чемпионате по ралли, выиграв несколько гонок.

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