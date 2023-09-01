Техосмотр в Украине: какие изменения ждут водителей с 1 сентября

В Украине внесли несколько изменений в процедуру техосмотра. Теперь он стал проще, а водителям будет сложнее подделать результаты экспертизы.

В Украине с 1 сентября меняется порядок проведения технического осмотра автомобилей. Все данные теперь вносятся в "Е-протокол". Фокус расскажет о всех изменениях, которые коснутся водителей.

В Украине технический осмотр не является обязательным для всех транспортных средств. Тем не менее важно знать, кому из водителей нужно его проходить.

Техосмотр является обязательным для следующих транспортных средств:

большие грузовые автомобили, которые эксплуатируются больше года;

автобусы, которые эксплуатируются более двух лет;

грузо-пассажирские автомобили весом до 3,5 тонны, которые эксплуатируются более двух лет;

легковые автомобили, которые эксплуатируются для работы в такси более двух лет;

тракторы колесные, которые эксплуатируются более двух лет;

специализированный автотранспорт;

колесный транспорт, который эксплуатируется для транспортировки опасных грузов.

Как изменится техосмотр в Украине с 1 сентября?

Результаты техосмотра будут вносить в "Е-протокол" Фото: autoua.net

"Е-протокол"

В Украине после прохождения техосмотра все данные будут вноситься в электронный документ "Е-протокол". В нем будет содержаться информация о дате, времени и результатах проверки.

После прохождения техосмотра создается электронная копия протокола. Она является действительным документом.

В Главном сервисном центре МВД заявили, что "Е-протокол" позволит удобно и эффективно получать данные о прохождении техосмотра. Также это решение соответствует принципу цифрового развития Paperless.

Видеофиксация техосмотра

Помимо "Е-протокола" в Украине введут видеофиксацию при техосмотре. Тем не менее она будет проводиться только спустя 6 месяцев после окончания военного положения в Украине.

С помощью видеосъемки будет осуществляться фиксация всего процесса проверки конструкции и технического контроля транспортного средства. Это сделает невозможным подделку результатов или прохождение фиктивного техосмотра.

Сколько стоит техосмотр в Украине?

Цена техосмотра зависит от категории транспортного средства Фото: minfin.com.ua

Стоимость прохождения техосмотра зависит от категории транспортного средства. Эта услуга дороже всего обойдется владельцам грузовых авто.

Стоимость техосмотра:

для легковых авто — от 1 120 грн;

для автобусов весом более 5 тонн — от 1340 грн;

грузовых авто весом более 12 тонн — от 1440 грн;

для прицепов весом до 10 тонн — от 1 120 грн;

для прицепов весом более 10 тонн — до 1320 грн.

Какие документы необходимы для прохождения техосмотра?

Для прохождения техосмотра обязателен техпаспорт на транспортное средство Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Список документов для прохождения технического осмотра авто зависит от назначения транспортного средства, его типа и владельца. Поэтому стоит ознакомиться с требованиями заранее.

Обязательные документы для прохождения техосмотра:

паспорт гражданина Украины (для представителей);

техпаспорт на транспортное средство;

доверенность на право прохождения техосмотра (для физических лиц);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц).

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде предложили упростить процедуру ввоза авто для военнослужащих и ветеранов.