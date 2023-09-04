Маленький "Гелендваген": Mercedes разрабатывает компактный внедорожник (фото)

Новый компактный внедорожник Mercedes-Benz станет младшим братом "Гелендвагена". Модель получит электрическую версию.

Mercedes-Benz ведет работы над новым компактным внедорожником. Информацию о модели подтвердил CEO немецкого концерна Ола Калениус на Мюнхенском автосалоне IAA во время презентации Mercedes Concept CLA. Об этом сообщает сайт Motor1.

На автошоу даже показали первый тизер модели. На нем изображен угловатый силуэт внедорожника в духе Mercedes G-Class.

На тизере силуэт авто выполнен в духе "Гелендвагена" Фото: Motor1.com

Дело в том, что новый Mercedes позиционируют как младшего брата "Гелендвагена". Проект получил рабочее название Little G ("маленький G").

Внедорожник Mercedes должен появиться через несколько лет – скорее всего, его презентуют в 2026 году. Пока детали новинки держатся в секрете, но известно, что авто построят на платформе MMA, как и новый Mercedes CLA.

По одной версии, маленький "Гелендваген" будет доступен исключительно в электрическом исполнении и получит 800-вольтную силовую установку с низким энергопотреблением. По другой – внедорожнику предложат и двигатели внутреннего сгорания.

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