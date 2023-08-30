Новый флагман: самый дорогой внедорожник Toyota впервые показали до премьеры (фото)

Toyota Century SUV составит конкуренцию BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Porsche Cayenne. Внедорожник оснастят гибридной силовой установкой на 406 сил.

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Toyota представит свой новый флагманский внедорожник Century SUV уже 6 сентября. Опубликован первый официальный снимок новинки. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Toyota Century SUV станет самой дорогой моделью в линейке бренда. Внедорожник составит конкуренцию BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Porsche Cayenne.

Габариты Toyota Century SUV:

длина — 5200 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 2500 кг.

На фото можно заметить заднюю часть внедорожника. Он получит раздельные фонари и хромированную отделку экстерьера.

Сзади появятся раздельные фонари Фото: Toyota

Силуэт Toyota Century SUV похож на Rolls-Royce Cullinan. Новинку предложат с интерьером на 4 или 5 посадочных мест.

Флагманский внедорожник оснастят гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 406 л.с. Позже станет доступна и полностью электрическая модификация.

Начальная цена Toyota Century SUV составит 20 миллионов иен (137 000 долларов). В отличие от одноименного седана, новинку впервые могут предложить и за пределами Японии.

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Toyota подтвердила слухи о расширении линейки Century. Поэтому в будущем могут появиться и другие премиальные модели.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии все заводы Toyota остановились из-за масштабного сбоя.