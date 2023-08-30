Новий флагман: найдорожчий позашляховик Toyota вперше показали до прем'єри (фото)

Toyota Century SUV складе конкуренцію BMW X7, Mercedes-Benz GLS і Porsche Cayenne. Позашляховик оснастять гібридною силовою установкою на 406 сил.

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Toyota представить свій новий флагманський позашляховик Century SUV вже 6 вересня. Опубліковано перший офіційний знімок новинки. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Toyota Century SUV стане найдорожчою моделлю в лінійці бренду. Позашляховик складе конкуренцію BMW X7, Mercedes-Benz GLS і Porsche Cayenne.

Габарити Toyota Century SUV:

довжина — 5200 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 3000 мм;

маса — 2500 кг.

На фото можна помітити задню частину позашляховика. Він отримає роздільні ліхтарі та хромоване оздоблення екстер'єру.

Ззаду з'являться роздільні ліхтарі Фото: Toyota

Силует Toyota Century SUV схожий на Rolls-Royce Cullinan. Новинку запропонують з інтер'єром на 4 або 5 посадкових місць.

Флагманський позашляховик оснастять гібридною установкою з 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 406 к.с. Пізніше стане доступна і повністю електрична модифікація.

Початкова ціна Toyota Century SUV становитиме 20 мільйонів ієн (137 000 доларів). На відміну від однойменного седана, новинку вперше можуть запропонувати й за межами Японії.

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Toyota підтвердила чутки про розширення лінійки Century. Тож у майбутньому можуть з'явитися й інші преміальні моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії всі заводи Toyota зупинилися через масштабний збій.