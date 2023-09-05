BMW презентовали свой самый доступный электрокроссовер (фото)

BMW iX1 eDrive 20 предлагает высокий уровень комфорта и современные технологии. Новинка оснащена 204-сильным электромотором и может проехать до 475 км на одном заряде.

Линейку компактного электрокроссовера BMW iX1 пополнила новая начальная версия eDrive 20. Новинка способна проехать до 475 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте бренда.

Новый BMW iX1 eDrive 20 доступнее других версий электрокроссовера. Тем не менее он остается достаточно комфортным и технологичным.

Сзади установлены L-образные фонари Фото: BMW

Спереди расположены узкие фары и массивная фальшивая решетка радиатора. Она получила измененный дизайн.

Электрокроссовер получил аккумуляторную батарею емкостью 64,7 кВт⋅час. Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 130 кВт. Пополнить заряд с 10% до 80% можно всего за 29 минут.

Благодаря улучшенной аэродинамике и увеличенной батареи запас хода электрокроссовера составляет 475 км. Также предусмотрен контроль температуры зарядного порта.

В интерьере установлены 10,7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 10,25-дюймовая панель приборов. В базовую комплектацию входят навигационная система BMW Maps, 2-зонный климат-контроль, системы помощи водителю и камера заднего вида.

Внутри установлены два больших дисплея Фото: BMW

BMW iX1 eDrive 20 оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 247 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Новый BMW iX1 eDrive20 будет доступен с начала производства в ноябре 2023 года. Начальная цена электрокроссовера составит 47 900 евро (51 500 долларов).

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