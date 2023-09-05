Новая жизнь классики: раритетное купе Alfa Romeo оснастили двигателем от Ferrari (видео)

Alfa Romeo 105 получил несколько улучшений, чтобы справиться с увеличенной мощность. Проект находится на финальной стадии, но предстоит проделать еще много работы.

Австралийский блогер по имени Джефф решил модернизировать свою раритетную Alfa Romeo 105. Спорткар получил множество улучшений и двигатель от Ferrari. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Alfa Romeo 105/115 выпускалась с 1963 по 1977 год. Это легкое спортивное купе, которое пользовалось большой популярностью среди гонщиков тех лет.

Джефф решил сохранить узнаваемый дизайн спорткар, но сделать его еще лучше. Автомобиль получил новый кузовной обвес с широкими колесными арками и лишился переднего и заднего бамперов.

Также Alfa Romeo 105 получила более широкие шины. Благодаря им спорткар теперь может справиться с увеличенной мощностью.

Проект получил имя Alfarrari, которое объединило названия Alfa Romeo и Ferrari. Автомобиль перекрасили в желтый цвет и дополнили декоративными серыми полосами.

На кузове появились декоративные полосы Фото: instagram.com/homebuiltbyjeff

Когда Джефф установил в спорткар двигатель от Ferrari 360 Modena он столкнулся с проблемой — он оказался слишком большим. В итоге было принято решение сделать капот выше и добавить вырез, через который видно новый мотор.

Alfarrari оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 400 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Блогеру предстоит проделать еще много работы, чтобы проект был завершен.

Ранее Фокус рассказал, что Alfa Romeo готовит уникальный спорткар 4C Designer's Cut.