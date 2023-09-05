Пришелец из 70-х: найдено раритетное американское ретро-авто в новом состоянии (видео)

Выпущено лишь 809 купе Buick Gran Sport 1972 года в исполнении 455 Stage 1. Спортивное авто оснащено огромным 7,5-литровым V8 мощностью 275 л. с. и богато укомплектовано.

В США обнаружена капсула времени Buick Gran Sport 1972 года. Редкое спорткупе идеально сохранилось и выглядит как новое. Ему посвятил видео на своем Youtube-канале блогер и эксперт по ретро-авто Лу Костабиле.

Редкий спорткар идеально сохранился Фото: скриншот / YouTube

Кажется, что этот Buick Gran Sport только куплен автосалоне. Его родное лакокрасочное покрытие кузова выглядит как новое, салон в отличном состоянии, а двигатель чистый и без подтеков. Пробег спорткара за 51 год составляет всего 23 900 км.

У автомобиля максимально возможная комплектация Фото: скриншот / YouTube

Выяснилось, что автомобиль приобрел себе дилер Buick. Он выбрал самую дорогую и редкую версию Buick Gran Sport 455 Stage 1 с огромным 7,5-литровым V8 мощностью 275 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Такое купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 200 км/ч. В 1972 году выпущено лишь 809 Buick Gran Sport 455 Stage 1.

Американец купил авто специально для перепродажи – он понимал, что лимитированная заряженная модель с годами взлетит в цене. По этой причине он выбрал Buick GS 455 в максимальной комплектации – с дисковыми тормозами, центральным замком, усилителем руля, кондиционером, радио, круиз-контролем и улучшенной внутренней отделкой.

Машина хранилась в отапливаемом гараже и регулярно обслуживалась. Впрочем, продать ее решили только сейчас: теперь авто стоит не 5000 долларов, как в 1972 году, а $65 000.

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