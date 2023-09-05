Свыше 800 сил и электрический режим: Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT E Performance оснастят сверхмощной гибридной установкой. Он сможет развивать скорость свыше 320 км/ч и передвигаться на электротяге.

Новый Mercedes-AMG GT второго поколения получит новую заряженную версию E Performance. Прототип суперкара без особой огласки выкатили на стенд немецкой марки на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Фары суперкара тонированы Фото: carscoops.com

Формально суперкар Mercedes-AMG GT E Performance является концепт-каром, однако серийная модель 2024 года не будет отличаться от него визуально. Заряженную версию выдают только тонированная оптика, особые 21-дюймовые диски и гнездо для подключения зарядного кабеля в заднем бампере – в остальном топовая версия идентична стандартному купе.

Мощность силовой установки купе превысит 800 л. с. Фото: carscoops.com

Характеристики Mercedes-AMG GT E Performance не разглашают, однако некоторые подробности модели все-таки раскрыли. Суперкар будет подзаряжаемым гибридом.

Купе получит силовую установку, состоящую из 4,0-литрового бензинового V8 твин-турбо и электромотора. Ее отдачу не раскрывают, но известно, что в седане Mercedes-AMG S63 она составляет 802 л. с., а в Mercedes-AMG GT 4door – 843 л. с. То есть это будет самый мощный суперкар в современной линейке марки (после прекращения выпуска Mercedes-AMG One).

В заднем бампере появилось зарядное гнездо Фото: carscoops.com

Суперкар Mercedes сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать скорость свыше 320 км/ч. Вместе с тем, авто станет экономичнее и будет способно проехать 30-40 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал, что Mercedes презентовал на автошоу в Мюнхене прототип своегой самого доступного электромобиля.

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