В Украине стали покупать меньше новых грузовиков: самые популярные марки августа (фото)

Продажи нового грузового и специализированного транспорта за август отстают от показателей прошлого месяца. Среди таких авто наибольшим спросом в Украине пользуются европейские модели.

Несмотря на рост продаж новых легковых автомобилей в Украине, спрос на коммерческий транспорт снизился. Всего за август купили 955 таких авто. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За август украинцы купили на 2% меньше нового грузового и специализированного транспорта, чем за прошлый месяц. Тем не менее количество регистраций таких автомобилей выросли почти вдвое в сравнении с августом 2022 года.

Также продажи нового грузового и специализированного транспорта отстают от показателей довоенного августа 2021 года на 29%. Всего с января по август 2023 года в Украине купили 7120 таких авто. Это на 65% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Коммерческие автомобили Renault пользуются большим спросом в Украине Фото: Wikipedia

ТОП-5 самых популярных новых коммерческих автомобилей за август:

Renault — 191 авто. Scania — 98 авто. Mercedes-Benz — 84 авто. Volkswagen — 73 авто. Ford — 72 авто.

Напомним, что в августе в Украине наблюдался прирост продаж не только новых, но и подержанных автомобилей. В нашей стране поставили на учет около 21 тысячи авто с пробегом.

Ранее Фокус писал, что с 1 сентября неэкологичные пассажирские транспортные средства не могут выехать с территории Украины.