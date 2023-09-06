Семь мест и полный привод: на украинский рынок выходит семейный кроссовер Chery (фото)

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro предложат в одной богато оснащенной версии. Полноприводная модель оснащена 2,0-литровым 245-сильным турбомотором.

В Украине появится новый Chery Tiggo 8 Pro. Семиместный кроссовер станет самым большим представителем китайской марки на нашем рынке. Об авто рассказали на официальном сайте Chery.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro — среднеразмерная семиместная модель длиной 4,7 м. У авто огромная решетка радиатора и изогнутые диодные фары.

Кроссовер получил полный привод Фото: Chery

В салоне Chery Tiggo 8 Pro на передней панели установлены два больших дисплея, еще один тачскрин помещен на центральной консоли. Часть кнопок выполнены сенсорными.

Кресла второго и третьего ряда могут регулироваться. Объем багажника в семиместной конфигурации салона составляет 193 л, в пятиместной – 892 л, а в двухместной – 1930 л.

В салоне установили сразу три дисплея Фото: Chery

Новый Chery Tiggo 8 Pro в Украине предложен с 2,0-литровой 245-сильной турбочетверкой, 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Он развивает 210 км/ч и расходует 9 л/100 км в смешанном цикле.

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro будет доступен только в одной богато оснащенной версии Premium за 1 425 000 гривен. Комплектация включает дистанционный запуск двигателя, электропривод кресел и двери багажника, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора.

В салоне кроссовера семь мест Фото: Chery

Также предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль "слепых" зон.

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