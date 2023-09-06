Американцы назвали внедорожники и кроссоверы с низкими затратами на обслуживание (фото)

В рейтинг вошли кроссоверы и внедорожники, которые не требуют больших затрат на обслуживание. Помимо этого они обладают множеством преимуществ перед конкурентами.

Американские эксперты назвали 12 кроссоверов и внедорожников с низкими затратами на обслуживание. Также эти модели довольно надежные и редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Среди кроссоверов и внедорожников и кроссоверов существует серьезная конкуренция. В наше время почти каждый автопроизводитель выпускает хотя бы одну такую модель. Тем не менее далеко не все из них отличаются высоким уровнем надежности.

В рейтинг вошли 12 моделей, которые не требуют больших затрат на обслуживание. Их владельцы редко сталкиваются с серьезными поломками.

Кроссоверы и внедорожники с самыми низкими затратами на обслуживание:

1. Honda CR-V 2022

Honda CR-V отличается низкими расходами на обслуживание Фото: Honda

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $254 в год

Honda CR-V является одной из самых популярных моделей японского бренда на многих рынках мира. Этот кроссовер отличается высоким уровнем надежности и редко выходит из строя.

2. Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 предлагает отличное качество сборки Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $253 в год

Mazda CX-5 предлагает высокий уровень безопасности и отличное качество сборки. Благодаря этому кроссовер редко сталкивается с поломками во время эксплуатации.

3. Acura MDX 2022

Acura MDX гораздо надежнее своих конкурентов Фото: Motor1.com

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $532 в год

Стильный и практичный кроссовер Acura MDX основан на модели Honda Pilot. В сравнении с многими конкурентами этот автомобиль гораздо надежнее.

4. Lexus RX 2022

Lexus RX имеет высокое качество сборки Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $392 в год

Эксперты отметили высокое качество сборки и низкий расход топлива гибридной версии Lexus RX. Этот кроссовер также оказался недорогим в обслуживании.

5. Lexus NX 2022

Lexus NX редко выходит из строя Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 5/5

Средние затраты на обслуживание: $392 в год

Lexus NX оказался дешевле в обслуживании многих конкурентов. Также эта модель отличается высоким уровнем надежности и редко выходит из строя.

6. Lexus UX 2022

Lexus UX оказался очень надежным Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 5/5

Средние затраты на обслуживание: $551 в год

Lexus UX стал еще одним автомобилем японского бренда, который оказался очень надежным. Тем не менее этот кроссовер немного дороже в обслуживании, чем NX.

7. Ford Bronco 2022

Ford Bronco отлично чувствует себя на бездорожье Фото: Ford

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $502 в год

Ford Bronco отлично подходит для любителей бездорожья. В добавок к этому внедорожник не требует больших затрат на ремонт и редко ломается.

8. Nissan Armada 2022

Nissan Armada оказался дешевым в обслуживании

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $445 в год

Nissan Armada входит в сегмент полноразмерных внедорожников. Несмотря на это он оказался дешевле в обслуживании, чем многие конкуренты.

9. Subaru Ascent 2022

Subaru Ascent предлагает высокий уровень практичности Фото: Subaru

Рейтинг надежности: 5/5

Средние затраты на обслуживание: $440 в год

Subaru Ascent является неприхотливым кроссовером с низкими затратами на обслуживание. Также эта модель довольно надежная и редко сталкивается с поломками.

10. Subaru Outback 2022

Subaru Outback отличается высоким уровнем надежности Фото: Subaru

Рейтинг надежности: 5/5

Средние затраты на обслуживание: $428 в год

Subaru Outback отличается высоким уровнем практичности и надежности. Этот кроссовер в среднем обходится в 2137 долларов за первые 5 лет эксплуатации.

11. Subaru Forester 2022

Subaru Forester предлагает просторный салон Фото: Subaru

Рейтинг надежности: 5/5

Средние затраты на обслуживание: $417 в год

Subaru Forester предлагает высокий уровень практичности и просторный салон. Также этот кроссовер оказался очень надежным.

12. Hyundai Venue

Hyundai Venue дешевле многих конкурентов Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 4/5

Средние затраты на обслуживание: $399 в год

Hyundai Venue доступнее многих конкурентов. Также этот кроссовер не требует больших затрат на обслуживание.

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