Американцы назвали внедорожники и кроссоверы с низкими затратами на обслуживание (фото)
В рейтинг вошли кроссоверы и внедорожники, которые не требуют больших затрат на обслуживание. Помимо этого они обладают множеством преимуществ перед конкурентами.
Американские эксперты назвали 12 кроссоверов и внедорожников с низкими затратами на обслуживание. Также эти модели довольно надежные и редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Среди кроссоверов и внедорожников и кроссоверов существует серьезная конкуренция. В наше время почти каждый автопроизводитель выпускает хотя бы одну такую модель. Тем не менее далеко не все из них отличаются высоким уровнем надежности.
В рейтинг вошли 12 моделей, которые не требуют больших затрат на обслуживание. Их владельцы редко сталкиваются с серьезными поломками.
Кроссоверы и внедорожники с самыми низкими затратами на обслуживание:
1. Honda CR-V 2022
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $254 в год
Honda CR-V является одной из самых популярных моделей японского бренда на многих рынках мира. Этот кроссовер отличается высоким уровнем надежности и редко выходит из строя.
2. Mazda CX-5 2023
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $253 в год
Mazda CX-5 предлагает высокий уровень безопасности и отличное качество сборки. Благодаря этому кроссовер редко сталкивается с поломками во время эксплуатации.
3. Acura MDX 2022
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $532 в год
Стильный и практичный кроссовер Acura MDX основан на модели Honda Pilot. В сравнении с многими конкурентами этот автомобиль гораздо надежнее.
4. Lexus RX 2022
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $392 в год
Эксперты отметили высокое качество сборки и низкий расход топлива гибридной версии Lexus RX. Этот кроссовер также оказался недорогим в обслуживании.
5. Lexus NX 2022
Рейтинг надежности: 5/5
Средние затраты на обслуживание: $392 в год
Lexus NX оказался дешевле в обслуживании многих конкурентов. Также эта модель отличается высоким уровнем надежности и редко выходит из строя.
6. Lexus UX 2022
Рейтинг надежности: 5/5
Средние затраты на обслуживание: $551 в год
Lexus UX стал еще одним автомобилем японского бренда, который оказался очень надежным. Тем не менее этот кроссовер немного дороже в обслуживании, чем NX.
7. Ford Bronco 2022
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $502 в год
Ford Bronco отлично подходит для любителей бездорожья. В добавок к этому внедорожник не требует больших затрат на ремонт и редко ломается.
8. Nissan Armada 2022
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $445 в год
Nissan Armada входит в сегмент полноразмерных внедорожников. Несмотря на это он оказался дешевле в обслуживании, чем многие конкуренты.
9. Subaru Ascent 2022
Рейтинг надежности: 5/5
Средние затраты на обслуживание: $440 в год
Subaru Ascent является неприхотливым кроссовером с низкими затратами на обслуживание. Также эта модель довольно надежная и редко сталкивается с поломками.
10. Subaru Outback 2022
Рейтинг надежности: 5/5
Средние затраты на обслуживание: $428 в год
Subaru Outback отличается высоким уровнем практичности и надежности. Этот кроссовер в среднем обходится в 2137 долларов за первые 5 лет эксплуатации.
11. Subaru Forester 2022
Рейтинг надежности: 5/5
Средние затраты на обслуживание: $417 в год
Subaru Forester предлагает высокий уровень практичности и просторный салон. Также этот кроссовер оказался очень надежным.
12. Hyundai Venue
Рейтинг надежности: 4/5
Средние затраты на обслуживание: $399 в год
Hyundai Venue доступнее многих конкурентов. Также этот кроссовер не требует больших затрат на обслуживание.
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