Самый большой Volkswagen для перевозок впервые заметили на дорогах (фото)

Тестовый прототип Volkswagen Crafter 2024 отличается сильно измененным интерьером. Внутри появятся новая панель приборов и большой мультимедийный дисплей.

Большой микроавтобус Volkswagen Crafter получит обновление для 2024 модельного года. Новинка получит измененный дизайн и современный интерьер. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Второе поколение Volkswagen Crafter дебютировало в 2017 году. Теперь микроавтобус обновится и станет современнее.

Тестовый прототип заметили на дорогах общего пользования. Экстерьер обновленного Volkswagen Crafter лишь незначительно отличается от текущей модели, а все главные изменения коснутся интерьера.

Снаружи прототип почти не отличается от текущей модели Фото: carscoops.com

Пока неизвестно, насколько изменится снаружи обновленный микроавтобус. Ожидается, что он получит новые бампера и измененную оптику.

Внутри можно заметить новый мультифункциональный руль и цифровую панель приборов. По центру расположен большой дисплей информационно-развлекательной системы.

Обновленный Volkswagen Crafter сильно изменится внутри Фото: carscoops.com

Также в список оснащения войдет больше систем помощи водителю. Некоторые из них будут доступны за оплату.

Обновленный Volkswagen Crafter будет предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями. Помимо этого может стать доступна новая гибридная силовая установка.

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