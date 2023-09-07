Разбитый британский спорткар 60-х продают по цене нового Toyota Land Cruiser (фото)

Этот Aston Martin DB6 может уйти с молотка за шестизначную сумму. Спорткар оснащается 286-сильным двигателем и мог разгоняться до сотни примерно за 7 секунд.

В США на аукцион Copart выставили раритетный спорткар Aston Martin DB6 1969 года. Автомобиль сильно поврежден, но его стоимость оказалась очень высокой. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Aston Martin DB6 окрашен в серебристый цвет. Такие спорткары очень ценятся среди коллекционеров и в среднем продаются на аукционах по несколько сотен тысяч долларов. Тем не менее этот экземпляр находится в плохом состоянии.

На кузове есть следы коррозии Фото: Copart

На кузове есть множество повреждений после ДТП. Передняя часть спорткара разбита и нуждается в серьезном ремонте.

Передняя часть спорткара пострадала больше всего Фото: Copart

Интерьер авто выполнен в красном цвете. Он также нуждается в восстановление, так как был поврежден. Внутрь спорткара попали пыль и песок.

Интерьер также не в лучшем состоянии Фото: Copart

Aston Martin DB6 оснащен 4,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 286 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд. Максимальная скорость спорткара составляет 241 км/ч.

Пробег этого авто составляет 79 020 км, но он нуждается в серьезном ремонте. Несмотря на это сейчас максимальная ставка за лот составляет 97 500 долларов. За эту сумму можно купить новый Toyota Land Cruiser 300 в максимальной комплектации.

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