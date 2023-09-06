Предок Hellcat: на аукцион выставлен уникальный спортивный внедорожник Dodge 90-х (фото)

Выпущено лишь 300 внедорожников Dodge Durango Shelby SP 360. Заряженная модель получила мощный компрессорный V8 и спортивные сиденья.

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В США на аукцион Cars and Bids выставили очень редкий Dodge Durango Shelby SP 360 1999 года. Это один из самых первых спортивных внедорожников в мире. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Выпущено только 300 заряженных Dodge Durango Фото: Cars and Bids

Внедорожник можно назвать предком знаменитого Dodge Durango SRT Hellcat. Над ним поработал легендарный конструктор Кэрролл Шелби – отец Cobra и Shelby Mustang в 90-х сотрудничал с концерном Chrysler.

В отделке салона появился карбон Фото: Cars and Bids

Под капотом рамного Dodge Durango первого поколения установлен 5,9-литровый V8, который в Shelby дополнили механическим нагнетателем. Его отдача увеличилась до 360 л. с. и 560 Нм.

5,9-литровый V8 дополнили компрессором Фото: Cars and Bids

С 4-ступенчатой автоматической КПП Dodge Durango SP 360 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 228 км/ч. Также доработаны ходовая и тормоза внедорожника.

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Отличить Shelby SP 360 от стандартного Dodge Durango можно по обвесу и 17-дюймовым дискам. Кроме того, клиренс авто уменьшен. В салоне установлены спортивные ковшеобразные кресла первого и второго ряда с автографами Кэролла Шелби, а комплектацию пополнила мощная аудиосистема. В отделке появился карбон.

Спортивные сиденья украсили автографами Кэролла Шелби Фото: Cars and Bids

Планировалось выпустить 3000 Dodge Durango Shelby SP 360, но в итоге в 1998-2000 годах собрали лишь 300 таких авто. Конкретно этот внедорожник – 33-й в серии, а его пробег составляет всего 17 тыс. км.

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