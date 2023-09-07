Надежды нет: друг Михаэля Шумахера пролил свет на его состояние

Михаэль Шумахер уже 10 лет проходит лечение и реабилитации в своем доме на Женевском озере. Семья знаменитого гонщика держит в строгом секрете информацию о его состоянии.

Впервые за долгое время появилась информация о здоровье Михаэля Шумахера. Давний друг семикратного чемпиона "Формулы-1", швейцарский журналист Роже Бенуа в интервью изданию Blick высказался о его состоянии.

Роже Бенуа отказался вдаваться в подробности, но дал понять, что ситуация безнадежная. В качестве ответа на вопрос журналист процитировал слова сына Михаэля Шумахера Мика, сказанные им в 2022 году: "Я бы отдал все за возможность поговорить с отцом".

"В этом предложении сказано все о состоянии его отца за последние 3500 дней. Оно безнадежное", — заявил Роже Бенуа.

Что случилось с Михаэлем Шумахером

Напомним, что после несчастного случая на горнолыжной трассе в Швейцарии в декабре 2013 года Михаэль Шумахер провел несколько месяцев в коме. Затем звездного гонщика перевели на реабилитацию в его дом на Женевском озере в Швейцарии.

С тех пор семья Михаэля Шумахера держит в строжайшем секрете информацию о его состоянии – о нем известно только узкому кругу родных и друзей. Со временем выяснилось, что семикратный чемпион мира не способен самостоятельно передвигаться, а на его лечение и реабилитацию ежегодно тратятся миллионы евро. Время от времени в СМИ появляются слухи о здоровье Шумахера и его семья нередко подавала в суд из-за публикации недостоверной информации.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили знаменитый гоночный болид Михаэля Шумахера.

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