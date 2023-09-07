В США показали недорогой электрический мопед с большим запасом хода (фото)
Новый Fiesty Scorpion X2 называют электрическим мопедом. Он спосообен проехать 88 км без подзарядки и имеет педальный привод.
Крупный американский производитель электробайков Juiced Bikes презентовал свою новую бюджетную модель Fiesty Scorpion X2. Электроскутер поступает в продажу по цене от 1500 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.
Сами создатели называют одноместный электробайк Fiesty Scorpion X2 мопедом. Он имеет толстую усиленную раму и широкие шины с высоким профилем. У него светодиодная оптика и предусмотрены USB-порты для подзарядки разнообразных гаджетов. Сзади установлен багажник, выдерживающий вес до 22,5 кг.
Новый электроскутер Fiesty Scorpion X2 оснащен мотором мощностью 1,36 л. с. (1 кВт) и способен развить скорость до 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 15,6 Ач обеспечивает приличный запас хода в 88 км. В добавок, электробайк получил педальный привод, как и подобает мопедам.
Усиленная подвеска Fiesty Scorpion X2 позволяет передвигаться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. За замедление отвечают дисковые тормоза.
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