В США показали недорогой электрический мопед с большим запасом хода (фото)

Новый Fiesty Scorpion X2 называют электрическим мопедом. Он спосообен проехать 88 км без подзарядки и имеет педальный привод.

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Крупный американский производитель электробайков Juiced Bikes презентовал свою новую бюджетную модель Fiesty Scorpion X2. Электроскутер поступает в продажу по цене от 1500 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

Электробайк получил диодную оптику

Сами создатели называют одноместный электробайк Fiesty Scorpion X2 мопедом. Он имеет толстую усиленную раму и широкие шины с высоким профилем. У него светодиодная оптика и предусмотрены USB-порты для подзарядки разнообразных гаджетов. Сзади установлен багажник, выдерживающий вес до 22,5 кг.

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Новый электроскутер Fiesty Scorpion X2 оснащен мотором мощностью 1,36 л. с. (1 кВт) и способен развить скорость до 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 15,6 Ач обеспечивает приличный запас хода в 88 км. В добавок, электробайк получил педальный привод, как и подобает мопедам.

Задний багажник выдерживает вес 22,5 кг

Усиленная подвеска Fiesty Scorpion X2 позволяет передвигаться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. За замедление отвечают дисковые тормоза.

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