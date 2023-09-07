У США показали недорогий електричний мопед із великим запасом ходу (фото)

Новий Fiesty Scorpion X2 називають електричним мопедом. Він здатен проїхати 88 км без підзарядки та має педальний привід.

Related video

Великий американський виробник електробайків Juiced Bikes презентував свою нову бюджетну модель Fiesty Scorpion X2. Електроскутер надходить у продаж за ціною від 1500 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

Електробайк отримав діодну оптику

Самі творці називають одномісний електробайк Fiesty Scorpion X2 мопедом. Він має товсту посилену раму і широкі шини з високим профілем. У нього світлодіодна оптика і передбачені USB-порти для підзарядки різноманітних гаджетів. Ззаду встановлено багажник, що витримує вагу до 22,5 кг.

Важливо

У Німеччині переробили старий радянський мотоцикл на стильний електробайк (фото)

Новий електроскутер Fiesty Scorpion X2 оснащений мотором потужністю 1,36 к. с. (1 кВт) і здатний розвинути швидкість до 45 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 15,6 Ач забезпечує пристойний запас ходу в 88 км. На додачу, електробайк отримав педальний привід, як і личить мопедам.

Задній багажник витримує вагу 22,5 кг

Посилена підвіска Fiesty Scorpion X2 дає змогу пересуватися не тільки асфальтом, а й легким бездоріжжям. За уповільнення відповідають дискові гальма.

Раніше Фокус розповідав про недорогий турецький електроскутер у ретро-стилі.

Також ми писали, що в Індії створено електричного моторикшу.