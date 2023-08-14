Три колеса та електромотор: в Індії представлено моторикшу майбутнього (фото)

Електричний моторикша Mahindra e-Alfa Super оснащений 2,2-сильним мотором і може проїхати 95 км без підзарядки. Він може перевозити чотирьох пасажирів.

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Компанія Mahindra вирішила принести прогрес у традиційний індійський клас моторикш. Компанія готується запустити у виробництво новий електричний тук-тук e-Alfa Super. Про новинку розповіли на офіційному сайті індійського автогіганта.

Нова Mahindra e-Alfa Super виглядає, як типовий моторикша з і візуально мало чим відрізняється від бензинових побратимів. У нього три колеса і тканинний тент.

Запас ходу моторикші перевищує 95 км

Кузов виконаний з металу та пластику і розроблений з урахуванням важких умов експлуатації моторикш. Тук-тук Mahindra e-Alfa Super може перевозити чотирьох пасажирів.

Електромотор на задній осі розвиває 2,2 к. с. (1,64 кВт) і 22 Н∙м. Свинцевий акумулятор ємністю 140 А∙год забезпечує запас ходу в понад 95 км.

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У комплекті з моторикшею йде швидкий зарядний пристрій на 18А. Він підходить до 10 000 зарядних станцій, обладнаних для електрокарів та електробайків Mahindra в Індії.

Тук-тук Mahindra e-Alfa Super коштує від 161 000 рупій ($1935). На моторикшу дають 18 місяців гарантії.

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