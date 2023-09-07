Темнее ночи: хэчтбек Volkswagen Golf получил особую черную версию (фото)
Volkswagen Golf Black Edition доступен с пятью цветами кузова на выбор. Хэтчбек отличается уникальной отделкой экстерьера и интерьера, а также новым двигателем.
Линейку Volkswagen Golf 2023 пополнила новая особая версия Black Edition. Она отличается новой "затемненной" отделкой экстерьера и интерьера. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.
Пакет Black Edition доступен для всех модификаций Volkswagen Golf, кроме GTI и R. Также эта версия предлагается с уникальным сочетанием двигателя и коробки передач.
Внешне Volkswagen Golf Black Edition можно распознать по новым 18-дюймовым колесным дискам Bergamo черного цвета. Также в пакет входят черные корпусы боковых зеркал заднего вида и тонированные стекла.
Хэтчбек доступен в пяти цветах — Moonstone Grey, Pure White, Urano Grey, Dolphin Grey Metallic и Deep Black Pearl. Помимо этого пакет Black Edition отличается наличием новых передних спортивных сидений, контурной подсветки салона и фар LED Plus.
Volkswagen Golf Black Edition можно заказать с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач DSG.
Также особая версия хэтчбека доступна с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с. Он также подключен к 7-ступенчатой АКПП DSG, но дополнен системой полного привода 4Motion.
Начальная стоимость Volkswagen Golf Black Edition составляет 39 875 долларов. За версию со 190-сильным двигателем придется заплатить от 45 280 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что в Германии во время тестов сфотографировали новый Volkswagen ID.3 в исполнении GTX.