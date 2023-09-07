Первый автомобиль Xiaomi поступил в производство: подробности и характеристики (фото)
Xiaomi MS11 — электрический седан D-класса с обтекаемым дизайном. Самая "дальнобойная" версия модели сможет проехать до 800 км без подзарядки.
В Китае стартовала сборка автомобилей Xiaomi. Машины выпускают на современном предприятии в пригороде Пекина. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Пока о полномашстабном производстве речь не идет – собирают примерно по 50 машин в неделю. Это предсерийные машины пробной партии, которые уже принимают участие в испытаниях в окрестностях Пекина.
На данный момент предприятие ждет разрешение на выпуск авто в больших количествах от министерства промышленности и информационных технологий Китая – его должны предоставить до конца года. Параллельно на завод начали активно набирать персонал.
Ожидается, что за четыре месяца после начала массового производства завод выйдет на объемы в 10 000 авто в месяц, а за год выйдет на полную мощность – он способен выпускать до 150 000 машин ежегодно.
Первый электромобиль Xiaomi – что известно об авто
Автомобиль Xiaomi имеет заводское обозначение MS11 и может получить название Modena. Обтекаемый седан D-класса будет стоить около 200 000 – 26 000 юаней ($27 500 – 36 500) в базовой версии и бросит вызов Tesla Model 3.
Известно, что новый Xiaomi MS11 получит большую батарею емкостью 101 кВт∙ч. Запас хода составит до 800 км в заднеприводном варианте и примерно 600-650 км – в полноприводном.
Ранее Фокус рассказывал про новый электромобиль от Huawei с запасом хода 700 км.
Также мы писали про электрический универсал Opel Astra.