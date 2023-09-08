Эксклюзив на $1,5 млн: в Украине заметили редчайший суперкар Porsche (видео)

Всего с 2002 по 2006 год было построено 1270 экземпляров Porsche Carrera GT. Суперкар способен разгоняться до сотни за 3,9 секунды и развивать скорость до 330 км/ч.

В Киеве на эвакуаторе заметили редкий суперкар Porsche Carrera GT. В среднем экземпляры этой модели в отличном состоянии продают по 1,5 млн долларов. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

Porsche Carrera GT выпускался с 2002 до 2006 года. Это был самый дорогой и быстрый дорожный суперкар немецкого бренда на момент выхода. Всего было построено 1270 экземпляров этой модели.

Всего в Украине были замечены три Porsche Carrera GT. Желтый суперкар принадлежит сыну экс-мэра Киева Степану Черновецкому. Некоторое время автомобиль находился в Испании, но три года назад владелец привез его обратно в нашу страну.

Один из суперкаров принадлежит сыну экс-мэра Киева Фото: С сайта ТопЖыр

По слухам, замеченный на эвакуаторе в Киеве Porsche Carrera GT и есть тем самым экземпляром, который принадлежит Степану Черновецкому. Судя по всему, суперкар перекрасили в зеленый цвет.

Porsche Carrera GT оснащен 5,7-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 612 л.с. и 590 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Ранее Фокус писал, что на американский автомобильный аукцион выставили редчайший Porsche Carrera GT 2005 года.