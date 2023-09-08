В США пикап застрял в горах на высоте 4 км: его не могут вытащить несколько дней (фото)

Водитель пикапа думал, что едет по дороге, которая оказалась пешеходной тропой. Этот автомобиль пытались вытащить, но безуспешно.

В Колорадо пикап GMC Canyon AT4 2023 года выпуска застрял на пешеходной тропе в горах. По словам очевидцев, он находится там уже несколько дней. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Водитель пикапа застрял на тропе Декалибровон. Это пешеходный маршрут, который проходит через горные вершины высотой более 4 километров.

Очевидцы поделились, что водитель не понимал, что это пешеходная тропа. Он думал, что это проселочная дорога.

Первая попытка вытащить пикап провалилась. Он сильно застрял и может перевернуться, если водитель попытается выехать самостоятельно.

Водитель пикапа не может выехать самостоятельно Фото: facebook.com/14ers.com

Тропа Декалибровон была закрыта большую часть года из-за плохого состояния. Она открылась только в конце июля этого года.

Попытки вытащить пикап продолжаются. Владельцу авто придется оплатить счет за эвакуацию его транспортного средства, а также заплатить штраф за проезд в неположенном месте.

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