Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа (фото)
Украинцы стали покупать больше гибридных авто и электромобилей. Тем не менее бензиновые и дизельные модели остаются самыми популярными.
В Украине за август купили 5,8 тысячи новых автомобилей. Большую часть из них составили модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
В августе доля автомобилей с ДВС составила 68%. Это на 2% меньше, чем в июле.
Наибольшим спросом пользуются модели с бензиновыми двигателями. В августе их доля составила 42%, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.
Автомобили с дизельными двигателями заняли 26% рынка. Гибридные авто стали популярнее. В августе доля таких моделей составила 19%.
Помимо этого в Украине в августе на 1% выросли продажи электромобилей. Они охватили 12% рынка новых автомобилей.
Модели с ГБО заняли наименьшую долю. Они заняли всего 1% рынка новых авто.
Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в августе:
- бензиновые авто — 42%;
- дизельные авто — 26%;
- гибридные авто — 19%;
- электромобили — 12%;
- авто с ГБО — 1%.
Самые популярные модели по типу топлива:
- бензиновые авто — Toyota Corolla;
- дизельные авто — Renault Duster;
- гибридные авто — Toyota RAV4;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее Фокус писал, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти.