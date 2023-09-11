Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа (фото)

Украинцы стали покупать больше гибридных авто и электромобилей. Тем не менее бензиновые и дизельные модели остаются самыми популярными.

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В Украине за август купили 5,8 тысячи новых автомобилей. Большую часть из них составили модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

В августе доля автомобилей с ДВС составила 68%. Это на 2% меньше, чем в июле.

Наибольшим спросом пользуются модели с бензиновыми двигателями. В августе их доля составила 42%, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.

Автомобили с дизельными двигателями заняли 26% рынка. Гибридные авто стали популярнее. В августе доля таких моделей составила 19%.

Помимо этого в Украине в августе на 1% выросли продажи электромобилей. Они охватили 12% рынка новых автомобилей.

Модели с ГБО заняли наименьшую долю. Они заняли всего 1% рынка новых авто.

Важно

В Украине увеличились продажи гибридных авто: названы самые популярные модели (фото)

Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в августе:

бензиновые авто — 42%;

дизельные авто — 26%;

гибридные авто — 19%;

электромобили — 12%;

авто с ГБО — 1%.

Toyota Corolla стала самой популярной бензиновой моделью в Украине Фото: Toyota

Самые популярные модели по типу топлива:

бензиновые авто — Toyota Corolla;

дизельные авто — Renault Duster;

гибридные авто — Toyota RAV4;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее Фокус писал, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти.