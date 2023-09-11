Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки серпня (фото)

Українці почали купувати більше гібридних авто й електромобілів. Проте бензинові та дизельні моделі залишаються найпопулярнішими.

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В Україні за серпень купили 5,8 тисячі нових автомобілів. Більшу частину з них склали моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

У серпні частка автомобілів із ДВЗ становила 68%. Це на 2% менше, ніж у липні.

Найбільший попит мають моделі з бензиновими двигунами. У серпні їхня частка становила 42%, що на 3% менше, ніж минулого місяця.

Автомобілі з дизельними двигунами зайняли 26% ринку. Гібридні авто стали популярнішими. У серпні частка таких моделей становила 19%.

Крім цього в Україні в серпні на 1% зросли продажі електромобілів. Вони охопили 12% ринку нових автомобілів.

Моделі з ГБО зайняли найменшу частку. Вони зайняли лише 1% ринку нових авто.

Важливо

В Україні збільшилися продажі гібридних авто: названо найпопулярніші моделі (фото)

Автомобілі з яким типом пального обирали українці в серпні:

бензинові авто — 42%;

дизельні авто — 26%;

гібридні авто — 19%;

електромобілі — 12%;

авто з ГБО — 1%.

Toyota Corolla стала найпопулярнішою бензиновою моделлю в Україні Фото: Toyota

Найпопулярніші моделі за типом палива:

бензинові авто — Toyota Corolla;

дизельні авто — Renault Duster;

гібридні авто — Toyota RAV4;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше Фокус писав, що продажі електромобілів в Україні продовжують зростати.