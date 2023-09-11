Детские 24 часа Ле-Мана: в Британии проводят необычные гонки на миниатюрных авто (видео)

В этих соревнованиях детям приходится бежать к своим болидам после старта гонки, как и настоящим пилотам десятки лет назад. Тем не менее заезд длится значительно меньше 24 часов.

В Британии на мероприятии Goodwood Revival 2023 провели необычные гонки на миниатюрных авто для детей. В Кубке Сеттрингтона соревнуются пилоты в возрасте от четырех до десяти лет. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Первый этап Кубка Сеттрингтона стартовал 9 сентября на автодроме Гудвуд. В гонке участвовали более 50 детей, которые должны были крутить педали на болидах Austin J40.

Длина отрезка, который должны были преодолеть пилоты, составляет 225 метров. После сигнала о старте гонки детям нужно бежать к своим болидам, как в марафоне "24 часа Ле-Мана" десятки лет назад.

Гонка состоит из прямого отрезка и нескольких шикан. Несмотря на невысокую скорость, некоторые участники заезда попали в аварию. К счастью, обошлось без травм.

Первое место занял Остин Банкомб, который смог обойти Рафа Бернетта прямо перед финишем. Зрители с большим интересом наблюдали за этой гонкой.

Кубок Сеттрингтона проводится с 2012 года на гоночном треке Goodwood Motor Circuit. Самые быстрые пилоты получают денежный приз — 125 долларов.

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