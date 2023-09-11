Старый школьный автобус превратили в дом на колесах для апокалипсиса (видео)

Этот дом на колесах получил большую грузовую платформу с множеством инструментов. Внутри есть кухня с плитой и холодильником, а также спальня с небольшой кроватью.

В США умелец по имени Гордон превратил старый школьный автобус в необычный дом на колесах. Автодом выглядит так, будто приехал со съемок фильма "Безумный Макс". Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey.

Гордон купил школьный автобус на аукционе чуть чем за 2000 долларов. Он сразу же решил превратить его в дом на колесах, который будет привлекать внимание окружающих.

Этот автодом подходит почти для любых задач. Сзади есть грузовая платформа, в которой хранится различное оборудование. Предусмотрен и кран для подъема тяжелых предметов.

В грузовой платформе есть множество инструментов Фото: Скриншот

В передней части интерьера находятся четыре сиденья, блок управления электроникой и рабочее место. Также есть кухня с раковиной, холодильником и плитой для готовки.

В задней части автодома есть дополнительные места для хранения вещей и спальня. Там установлена небольшая односпальная кровать.

В спальне есть небольшая кровать Фото: Скриншот

Гордон постепенно улучшает свой дом на колесах. Мужчина планирует еще сильнее модернизировать его в будущем.

Ранее Фокус писал, что немецкая компания Dethleffs представила свой новый дом на колесах на базе микроавтобуса Ford Transit.